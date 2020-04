Im Dezember 2019 traf Yussuf Poulsen zuletzt für RB Leipzig. Bildrechte: Picture Point

Für den 32-jährigen Fußballlehrer sei es dennoch "logisch, dass, wenn sich seine Situation nicht bessert, es dann eine Option wäre". Nagelsmann empfinde solche Gedanken "als völlig normal", das sei "im Endeffekt bei jedem Spieler so. Derzeit ist es einfach so, dass er Stammspieler werden will".



Poulsen stand in dieser Saison in 17 von 29 Pflichtspielen von Beginn an auf dem Platz. In der Rückrunde gehörte der 25-Jährige allerdings nur ein Mal zur Startelf. Wettbewerbsübergreifend erzielte er dabei zwar nur drei Tore, gab jedoch elf Assists. Allerdings war seine letzte direkte Torbeteilung zum Hinrundenabschluss im Dezember 2019, als ihm die 3:1-Entscheidung über den FC Augsburg gelang.



"Er ist ein Spieler, der proaktiv auf den Trainer zukommt und wissen will, was los ist. Er sollte sich durchbeißen und durchsetzen. Er weiß, was ich von ihm sehen will", sagte Nagelsmann über Poulsen.