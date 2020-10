Die Leihe von Stürmer Justin Kluivert zu RB Leipzig steht kurz vor dem Abschluss. Der 21-Jährige von der AS Rom absolvierte am Montag (05.10.2020) den Medizincheck in Leipzig. Das berichtete die "Bild-Zeitung". Der Sohn des früheren Weltklassespielers Patrick Kluivert wird für ein Jahr von RB ausgeliehen. Offen ist noch, ob sich die Sachsen eine Kaufoption sichern wollen. Laut italienischen Medien wären für einen anschließenden Kauf zwischen 15 und 20 Millionen Euro fällig.