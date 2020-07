Ein Transfer des polyvalenten Offensivspielers von Werder Bremen dürfte für die Sachsen aktuell jedoch schwer zu stemmen sein. Satte 35 Millionen Euro Ablöse wären in etwa für den 24-Jährigen fällig, was das Budget von RB wohl übersteigen würde. "Wir werden in diesem Sommer weit weniger ausgeben, als wir für Timo bekommen haben. Ich bin mir trotzdem sicher, dass wir die richtigen Spieler holen", betonte auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Montag (9. Juli) im "Kicker"-Interview.

Die richtigen Spieler müssten also deutlich kostengünstiger zum Champions-League-Viertelfinalisten gelockt werden. Leihgeschäfte erwiesen sich bereits in der Vergangenheit als erfolgsversprechendes Modell: Sowohl Linksverteidiger Angelino (Manchester City) als auch Stürmer Patrik Schick (AS Rom) schlugen sofort beim Bundesligisten ein und erwiesen sich als die erhofften kurzfristigen Lösungen. Bei Benjamin Henrichs ist RB nun den gleichen Weg gegangen, dessen Leihe vom AS Monaco am Mittwoch (8. Juli) in trockene Tücher gebracht wurde. Schon länger umgarnte man den 23-Jährigen, der als Wunschspieler Nagelsmanns für die rechte Abwehrseite gilt.