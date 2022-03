Kevin Kampl und Dani Olmo sind am Mittwoch (16.03.2022) wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eingestiegen. Das teilte der Vizemeister per Twitter mit. Routinier Kampl pausierte zuletzt wegen Ohrenschmerzen, die von der Halswirbelsäule her resultierten. Der Spanier Olmo fiel beim Spiel in Fürth kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Auch Nationalspieler Lukas Klostermann meldete sich zurück, allerdings trainierte er am Mittwoch noch individuell, nachdem er in Fürth mit muskulären Problemen passen musste.

RB-Angreifer Silva gegen seine Ex-Kollegen

Auch André Silva freut sich bereits auf das kommende RBL-Heimspiel am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Frankfurt. "Für mich ist es immer noch ein besonderes Spiel, aber wir brauchen die drei Punkte", sagte der 26-jährige Angreifer in einer Medienrunde am Mittwoch (16.03.2022). Silva war als Eintracht-Stürmer in der vergangenen Saison noch zweitbester Bundesliga-Torschütze. Nach seinem Wechsel im Sommer nach Leipzig konnte er zunächst nicht an seine Frankfurt-Leistungen anknüpfen. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Silva ein Gewinner des Trainerwechsels

Doch Silva kommt nun besser zurecht. Der Portugiese ist einer der Gewinner des Trainerwechsels von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco. Bis Dezember traf Silva in 14 Bundesliga-Spielen unter Marsch nur dreimal, seither war er in zwölf Spielen siebenmal erfolgreich. "Durch mehr Ballbesitz haben wir mehr Kontrolle, ich habe mehr Power in der gefährlichen Zone. Auch weil wir als Team gut spielen."

Heimspiel gegen Frankfurt könnte ausverkauft sein

Wenn die Leipziger am Sonntag (20.03.2022, 15.30 Uhr) auf Eintracht Frankfurt trifft, ist das heimische Stadion erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder komplett geöffnet. Bis zu 47.069 Zuschauer dürfen in die Red-Bull-Arena, bei ausverkauftem Haus wäre das ein neuer Zuschauerrekord für die Arena. Die Partie findet unter 3G-Bedingungen statt, Eintritt bekommt, wer geimpft, genesen oder getestet ist, ein tagesaktueller negativer Test isst ausreichend.