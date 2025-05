Oliver Glasner wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der nächste Trainer von RB Leipzig. Der 50-Jährige, der Medienberichten zufolge einer der Trainerkandidaten der Leipziger sein soll, will lieber in der englischen Premier League bleiben: "Im Fußball weiß man es nie zu 100 Prozent, aber ich sage, zu 99 Prozent bin ich Trainer von Crystal Palace in der nächsten Saison", sagte der Österreicher bei Sky Sports.