RB Leipzig - ohne seine "Stamm-Sechser" Marcel Sabitzer (Muskelprobleme) und Konrad Laimer (angeschlagen), dafür mit Dirigent Kevin Kampl und Tyler Adams in die Startelf - stresste den Gegner wie gewohnt. Das Ziel war schnell klar: Bloß nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Timo Werner (abgefälschter Schuss/4.) und Christopher Nkunku (Schlenzer/19.) hatten zu Beginn gute Chancen. Danach stabilisierten sich die Gäste, in allen vier bisherigen Spielen gegen RB noch sieglos, und hielten sich fast eine halbe Stunde schadlos.

Tor für Paderborn in der Nachspielzeit. Torschütze Christian Strohdiek (5, Paderborn) dreht jubelnd ab. Bildrechte: Picture Point

Zehn Leipziger mussten die knappe Führung verteidigen - und fanden in der Offensive nur selten Lösungen. Paderborn ließ den Ball gut zirkulieren, hatte aber nicht die großen Torchancen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hätte Werner sich für eine starke Leistung belohnen müssen. Er traf aber nur die Latte. Das 2:0 wäre die Vorentscheidung gewesen. So aber fing sich RB in der Nachspielzeit nach einer Ecke das 1:1 ein und blieb damit im vierten Heimspiel in Folge ohne Dreier. Paderborn hat trotz des Punktgewinns acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (Fortuna Düsseldorf/16.).