Einen Abgang muss RB allerdings verkraften: In Abwehrchef Dayot Upamecano, der zum FC Bayern wechselt, verliert RB im Sommer allerdings eine wichtige Stütze. Zudem soll Medienberichten zufolge Innenverteidiger Ibrahima Konate unter anderem vom FC Liverpool umworben werden. Krösche sieht für den Franzosen allerdings keine Wechselgründe. "Er weiß genau, was er an uns hat. Er kann bei uns regelmäßig spielen und sich in internationalen Spielen weiterentwickeln", sagte Krösche: "Wir haben eine super Infrastruktur, Konate fühlt sich wohl in der Mannschaft."

Krösche: Kader bleibt weitgehend zusammen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK