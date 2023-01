RB Leipzig wird in diesem Winter wohl keine Neuzugänge unter Vertrag nehmen. Das sagte Trainer Marco am Dienstag (31.01.2023) im Rahmen der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen die TSG Hoffenheim.

"Man sollte nie im Leben etwas ausschließen. Aber Stand jetzt wird nichts mehr passieren" so Rose. "Unser Kader funktioniert so, dass wir unsere Spieler ein Stück weit verschieben können, um Veränderungen in der Anpassung und in der Grundordnung vorzunehmen."