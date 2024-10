Noch länger fehlen werden Leipzigs Trainer Marco Rose die Langzeitverletzten Xaver Schlager und David Raum. RB, das bisher noch ungeschlagen ist und punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern München auf Rang zwei liegt, muss am Samstag (15:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) beim 1. FSV Mainz 05 antreten. In der Woche darauf steht das Heimspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool an.