RB Leipzig muss den Rest der Hinrunde ohne Mittelfeldspieler Kevin Kampl auskommen. Der 29-Jährige wird sich am Montag einer Operation am rechten Sprunggelenk unterziehen und langfristig ausfallen. Auch der Gesundheitszustand von Innenverteidiger Dayot Upamecano bereitet Sorge. Der Franzose erlitt in der Schlussphase des Ligaspiels gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (4:1) eine schwere Knöchelprellung.