Die Zuschauer-Lockerungen im Zuge der ab kommenden Sonntag (6. Februar) geltenden neuen Corona-Schutzverordnung im Freistaat Sachsen sind RB Leipzig nicht genug. Der Fußball-Bundesligist wird seinen in der vergangenen Woche gegen die nun auslaufenden Regeln beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingelegten Widerspruch erneuern.

Februarheimspiele vor 12.500 Zuschauern

Das kündigte RB-Vorstandsmitglied Ulrich Wolter am Dienstag (1. Februar) unmittelbar nach den aktuellen Kabinettsbeschlüssen an: "Wir müssen die Klage umstellen – und so viel kann ich sagen: Das werden wir auch tun, weil wir natürlich die Erwartungshaltung haben, dass wir wieder mehr Fans in die RB-Arena reinbringen können, als das aktuell der Fall ist", sagte der 48-Jährige im MDR-Interview.

RB-Vorstand Ulrich Wolter (li.) und RB-Klubchef Oliver Mintzlaff (re.). Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Bislang durften maximal 1.000 Fans die Heimspiele der sächsischen Profisportvereine live vor Ort sehen. Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung steigt die zugelassene Kapazität auf bis zu 25 Prozent. RB plant laut Wolter in diesem Zuge für die nächsten Heimspiele gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga (Freitag, 11. November) und San Sebastian in der Europa League (Donnerstag, 17. Februar) mit 12.500 Zuschauern.

25 Prozent ein "Angebot in die richtige Richtung, aber falsches Signal"

25 Prozent seien grundsätzlich "ein Angebot in die richtige Richtung", so Wolter, "aber es ist angesichts der Zahlen, die wir draußen haben, das falsche Signal." Der RB-Vorstand meinte weiter, dass "weder die Intensiv- noch die Normalstationen stark belastet sind."



Daher sei man enttäuscht, dass "wir nur bei 25 Prozent hängen bleiben. Wir hätten uns gewünscht, bei 50 Prozent zu landen. Das wäre unter unseren Hygienebedingungen möglich gewesen", sagte Wolter und begründete die neuerliche Klage seines Arbeitgebers auch mit der "jetzt so ein bisschen unklaren Perspektive – wann kann man denn jetzt mit 50 Prozent rechnen, wann mit 75, wann mal wieder mit 100? Was sind da die Maßstäbe? Dazu gibt's anscheinend noch keine klaren Ideen oder Aussagen."

Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Neue Verordnung soll bis 6. März gelten

Stand Dienstag (1. Februar) werden in den sächsischen Kliniken 154 Patienten intensivmedizinisch- und noch einmal 419 Patienten auf Normalstationen behandelt. Derzeit sind im Freistaat 281 Intensivbetten frei, zudem steht eine Notfallreserve von 424 Betten zur Verfügung. Die neue sächsische Corona-Schutzverordnung soll zunächst bis 6. März gelten.