Als erster Fußball-Bundesligist zieht RB Leipzig vor Gericht und klagt gegen die geltenden Corona-Regeln. Der Vize-Meister will juristisch gegen die in Sachsen geltende Corona-Schutzverordnung vorgehen. Dazu hat der Verein beim Oberverwaltungsgericht Bautzen einen Eilantrag eingereicht. Das bestätige der Verein am Samstag (29.01.2022) auf "Sport im Osten"-Nachfrage. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.