Denn so langsam läuft RB die Zeit davon. Aktuell tourt der RB-Tross durch Brasilien, danach geht es in den Urlaub und am 14. Juli zurück auf den Trainingsplatz. Wer hat dann das Sagen? In Brasilien haben die RB-Köpfe viel Zeit zum Reden, Klopp wurde per Videoschalte an Bord geholt. Er ist nicht nach Brasilien geflogen, weilte stattdessen am Wochenende beim letzten Saisonspiel seines Ex-Klubs in Liverpool.