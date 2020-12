"Ich bin schmerzfrei und brenne auf mein Comeback", sagte der 24-Jährige der "Bild" (Mittwoch). Klostermann möchte mit RB den ersten Titel gewinnen. "Wir sind gut beraten, einfach genau so weiterzumachen. Letztes Weihnachten standen wir auch gut da, dann haben wir es in der Rückrunde nicht mehr so gut gemacht, viel Unentschieden gespielt und späte Tore bekommen. Das haben wir diese Saison abgestellt. Wenn wir diese Entwicklung bestätigen können und konstant unsere Leistung abrufen, ist alles möglich", sagte der Abwehrspieler.