RB Leipzig: Scheitern als Chance oder Chance zum Weiterscheitern?

Eine FußballIdee, eine Philosophie, wie sie Ralf Rangnick in den Verein brachte, aber gab es nicht. Das "System" Rangnick – und die dazugehörigen Spieler – verblasste, kam in die Jahre. Immer wieder gingen die Besten. Die Quittung bekam RB in dieser Saison: Der Kader war zu klein und schlecht durchmischt nach Alter, Erfahrung, Physis, Mentalität, Teamfähigkeit. Das größte Opfer: Der Ende März entlassene Trainer Marco Rose, dessen Nachfolger Zsolt Löw schmale zwei Siege aus acht Partien holte.