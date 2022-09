Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Konrad Laimer verzichten. Der defensive Mittelfeldakteur hat sich am Knöchel verletzt, wie der Verein am Dienstag (13. September) bestätigte.

Demnach hat sich der Österreicher am Syndesmoseband, das das Sprunggelenk mit dem Wadenbein verbindet, verletzt. Beim 3:0 gegen Dortmund war Laimer behandelt worden, hielt aber bis zur 85. Minute durch. Er wird mehrere Partien ausfallen, über die genaue Ausfallzeit machte RasenBallsport keine Angaben. Sicher ist, dass er die Spiele am Mittwoch (14. September) in der Champions League bei Real Madrid und am Sonnabend (17. September) in der Bundesliga in Mönchengladbach verpasst. Laimer könnte durch Amadou Haidara oder Kevin Kampl ersetzt werden.