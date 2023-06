In der aktuellen Bayern-Nachricht schwärmte der Mittelfeldspieler: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele – genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."



RB-Trainer Marco Rose lobte Laimer zuvor als einen "außergewöhnlichen Spieler. Qualitäten, die man nicht oft im europäischen Fußball hat." Der 46-Jährige verwies im Anschluss an das Frankfurt-Spiel noch einmal explizit auf die Qualitäten des Abgangs: "Unfassbare Dynamik im Ballgewinn und Umschalten, er schafft dadurch Überzahlsituationen. Ein guter Typ dazu, ein witziger Junge. Er hat was, was viele Mannschaften nicht haben und suchen."