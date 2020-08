Aufgrund anhaltender Knieschmerzen durch ein Knochenödem hat RB Leipzigs Mittelfeldspieler Konrad Laimer die Länderspielreise mit dem österreichischen Nationalteam vorzeitig beendet. Die Verletzung trug der 23-Jährige in einem Trainingszweikampf davon. Wie der Bundesligist am Samstag (29. August) mitteilte, wird Laimer in den nächsten Tagen zunächst individuell am RB-Trainingsbetrieb teilnehmen.