Die "Leipziger Volkszeitung" bestätigte am Montagabend eine erste "Bild"- Meldung vom Mittag. Demnach habe sich der Österreicher am Syndesmoseband, das das Sprunggelenk mit dem Wadenbein verbindet, verletzt. Beim 3:0 gegen Dortmund war Laimer behandelt worden, hielt aber bis kurz vor Schluss durch. Er wird laut "LVZ" mehrere Partien ausfallen. Zunächst verpasst er die Spiele am Mittwoch in der Champions League bei Real Madrid und am Sonnabend in der Bundesliga in M'gladbach. Laimer ersetzen könnten Amadou Haidara oder Kevin Kampl.

Konrad Laimer wird bei der Bundesliga-Begegnung gegen Dortmund behandelt. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE