Mittelfeldspieler Konrad Laimer ist bei Bundesligist RB Leipzig so gut wie unverzichtbar. Der Österreicher kam in der abgelaufenen Saison in 42 Pflichtspielen für RBL zum Einsatz. Dabei schoss er vier Tore und bereitete sieben Treffer vor. In seiner Entwicklung sieht sich der 23-Jährige aber noch nicht am Limit. "Ich weiß, dass ich noch mehr kann", betonte der gebürtige Salzburger im "Kicker". Laimer will in Zukunft "noch mehr Tore schießen und Assists geben, auch wenn es nicht meine Hauptaufgabe ist."

Laimer möchte im Team von Trainer Julian Nagelsmann in der kommenden Saison weiterhin eine Führungsrolle einnehmen. "Ich bin immer noch jung, aber ich fühle mich in der Position, auf und neben dem Feld mehr Verantwortung zu übernehmen", erklärte der Mittelfeldspieler.

"Positive Dinge aus dem Turnier mitnehmen"

Das Aus im Halbfinale der Champions League gegen Paris sei "eigentlich aus meinem Kopf so gut wie draußen", meinte Laimer. Er will vor allem die positiven Dinge aus dem Turnier mitnehmen: "Wenn du gegen die Besten im besten Format spielst, dann lernt man am meisten im Fußball. Das können wir alle mit in die neue Saison nehmen."

Im Gegensatz zu Joachim Löw, der für die kommenden Länderspiele den deutschen Champions-League-Helden von Bayern München (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry) und RB Leipzig (Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg) Sonderurlaub verpasste, holt Österreichs Bundestrainer Franco Foda seine Schützlinge ins Team. Die Österreicher treffen in der Nations League am 4. September in Oslo auf Norwegen und am 7. September in Klagenfurt auf Rumänien. Im Kader stehen insgesamt 18 Deutschland-Legionäre, darunter auch die RBL-Spieler Konrad Laimer und Marcel Sabitzer.