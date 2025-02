Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fielen den rund 800 Fans derweil vor allem die RB-Profis El Chadaille Bitshiabu und Kosta Nedeljkovic auf, denn beide liefen in kurzen Hosen auf. Der sprintgewaltige Winterneuzugang kam beim jüngsten 0:0 in Augsburg auch zu seinem Pflichtspieldebüt, als er in der 82. Minute für Ridle Baku eingewechselt wurde. "Das Ergebnis war nicht gut für uns, aber wir spielten gut. Ich hatte sogar eine Chance in der 92. Minute", sagte Nedeljkovic, dessen Kopfball an die Querlatte ging.