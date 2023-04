Leipzig befindet sich unbestreitbar derzeit in einem Formtief, auf einer kleinen Talfahrt, einer kleinen Misere, aber nicht in einer Krise. Seit Roses Amtsantritt am 6. Spieltag haben die Leipziger die drittmeisten Punkte in der Bundesliga geholt (40 Punkte). Nur Borussia Dortmund (41 Punkte) und Bayern München (44 Punkte) waren seitdem besser. Auch aktuell in der Tabelle besser platzierte Teams wie Union Berlin oder Freiburg holten in diesem Zeitraum nicht mehr Punkte.