"Wir wollen weiter angreifen und zeigen, dass wir Tore schießen können", sagte RB-Mittelfeldakteur Seiwald am Mittwoch nach dem Training in einer Medienrunde. Die Sachsen hatten zuletzt in der Liga zweimal torlos gegen den 1. FC Union Berlin sowie FC St. Pauli gespielt und damit vier Punkte verloren. Am Samstag (15:30 Uhr im Audiostream und Ticker) empfängt das Team von Trainer Marco Rose den FC Augsburg zum nächsten Bundesliga-Spiel.

Bildrechte: IMAGO/Philipp Szyza