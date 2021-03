Nach dem bereits feststehenden Weggang von Dayot Upamecano kamen zu Wochenbeginn erneut Wechselgerüchte um einen Innenverteidiger von RB Leipzig auf. Laut dem Portal "The Athletic" stünde Ibrahima Konaté in "weit fortgeschrittenen" Verhandlungen mit dem FC Liverpool. Demnach soll der 21-jährige Innenverteidiger von einer Ausstiegsklausel im Sommer Gebrauch machen und für rund 40 Millionen Euro zum Klopp-Team auf die Insel wechseln können.

RB-Sportdirektor Markus Krösche hat die Gerüchte nun vorerst dementiert. "Ich glaube, dass das für Ibo (Konaté, Anm. d. Red.) kein Thema ist. Er hat noch einen langfristigen Vertrag bei uns. Ich glaube, dass er genau weiß, was er an uns hat. Und wir wissen, was wir an ihm haben", erklärte Krösche im Interview mit "DAZN".