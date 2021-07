RB Leipzig setzt bei der Förderung seiner besten Talente weiter auf Leihgeschäfte. Am Dienstag (27. Juli) gab der sächsische Fußball-Bundesligist bekannt, das der 18-jährige Offensivspieler Noah Ohio für eine Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen wird. Dort soll er die nötige Spielpraxis bekommen, um dann den Sprung in das Bundesliga-Team schaffen zu können.