Saracchi, der im Sommer 2018 für einen zweistelligen Millionenbetrag vom argentinischen Traditionsklub River Plate nach Leipzig gekommen war, konnte sich weder unter Ralf Rangnick (ein Bundesligaeinsatz in der Rückrunde 2018/19) noch aktuell unter Julian Nagelsmann in die Stammelf spielen.



Auch in der laufenden Spielzeit kam er im Duell mit Nationalspieler Marcel Halstenberg nur selten zum Zug. In der Hinrunde stehen bei ihm lediglich sieben Pflichtspiele, zwei davon über die volle Distanz, zu Buche.