24 Tore, sieben Vorlagen - Lois Openda war in der vergangenen Saison kaum zu bremsen. Lediglich der "Außerirdische" Harry Kane (FC Bayern München/36 Tore) und Serhou Guirassy (VfB Stuttgart/28 Tore) überflügelten den Leipziger Torjäger in der Torschützenliste. Openda überzeugte nicht nur mit seiner Abschlussstärke, sondern auch mit seiner Vielseitigkeit: Immer wieder setzte er seine Mitspieler gekonnt in Szene und war damit an insgesamt 31 Leipziger Treffern direkt beteiligt.