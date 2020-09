Ademola Lookman wird RB Leipzig für eine begrenzte Zeit den Rücken kehren. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der Stürmer des Bundesligisten für ein Jahr in die englische Premier League zum FC Fulham. Laut der "Bild" zahlen die Engländer eine Leihgebühr in Höhe von zwei Millionen Euro.

Lookman war im Sommer 2019 für 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Leipzig gekommen und besitzt bei RBL noch einen Vertrag bis 2024. In der vergangenen Saison spielte der 22-Jährige elf Mal in der Liga für die Leipziger, stand jedoch nur einmal in der Startelf. Beim 1:1 zuletzt im Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen gehörte er nicht dem Kader an.