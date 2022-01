Doch fußballspezifische Gesichtspunkte sind nur die eine Seite der Geschichte, die der ambitionierten Mannschaft lediglich 22 Punkte in 17 Spielen eingebracht und Tedescos Vorgänger Jesse Marsch nach kaum fünfmonatiger Amtszeit schon den Trainerjob kosteten. Gerade die Elementartugenden wie Einstellung und Körpersprache auf dem Rasen, gerade in schwierigen Situationen, bei Rückstanden und nach Rückschlägen, hatten in den vergangenen Monaten wiederholt zu wünschen übrig gelassen.



"Es gab natürlich das ein oder andere Spiel, wo wir uns ein Stück weit zu sehr vom Spielverlauf haben beeinflussen lassen – ob nun wegen einer Schiedsrichterentscheidung oder dem ein oder anderen Fehler zu viel", ließ Lukas Klostermann nun durchblicken. Ein diesbezüglich grundsätzliches Problem sieht er aber nicht: "Wir haben eine Mannschaft, die über die richtige Mentalität verfügt", aber "wir müssen es in den Spielen bestätigen und auf den Platz bekommen."