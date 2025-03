Lukas Klosterman muss sich wie auf dem Schulhof vorgekommen sein. 15 A-Jugend-Akteure hatte RB-Trainer Marco Rose am Dienstag (18. März) ins Training des Bundesligateams schnuppern lassen – beziehungsweise das, was aktuell davon übrig geblieben ist. Gleich 14 etatmäßige Profis sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Amadou Haidara, Kevin Kampl und der erst vor wenigen Wochen Vater eines gesunden Sohnes gewordene Klostermann waren die einzigen Etablierten auf dem Trainingsplatz.

Anders als Teamkollege David Raum hat der 28-jährige Defensivspezialist selbst schon eine ganze Weile keine Einladung mehr zum DFB-Team erhalten, dem aktuell die Nations-League-Viertelfinalpartien in Mailand und Dortmund gegen Italien bevorstehen. Sein 22. und bis dato letzter DFB-Einsatz datiert aus dem Juni 2023 noch unter Julian Nagelsmanns Bundestrainer-Vorgänger Hansi Flick. Die Nationalmannschaft bot damals ein wenig schmeichelhaftes 3:3 im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine.



"Ich gebe natürlich auch dafür Gas und würde mich freuen, wenn das wieder klappt", betonte der WM-Teilnehmer von 2022 nach der Dienstagseinheit am Cottaweg. Aber Klostermann weiß: "Das funktioniert nur über gute Leistungen im Verein." Die hätte Klostermann nur zu gern auch in den zurückliegenden wankelmütigen Wochen der Mannschaft gezeigt, stand seit Anfang Februar jedoch lediglich in zwei von sechs möglichen Partien in der Startelf, blieb gegen Heidenheim und Mainz komplett außen vor und fiel zudem beim 0:0 in Freiburg kurzfristig aus.