"Ich gebe natürlich auch dafür Gas und würde mich freuen, wenn das wieder klappt", betonte der WM-Teilnehmer von 2022 nach der Dienstagseinheit am Cottaweg. Aber Klostermann weiß: "Das funktioniert nur über gute Leistungen im Verein." Die hätte Klostermann nur zu gern auch in den zurückliegenden wankelmütigen Wochen der Mannschaft gezeigt, stand seit Anfang Februar jedoch lediglich in zwei von sechs möglichen Partien in der Startelf, blieb gegen Heidenheim und Mainz komplett außen vor und fiel zudem beim 0:0 in Freiburg kurzfristig aus.