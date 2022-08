Bundesligist RB Leipzig muss wochenlang auf Verteidiger Lukas Klostermann verzichten. Das teilte der Verein am Dienstag (9. August) mit. Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte sich beim 1:1-Remis beim VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag eine Syndesmosebandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und muss nun operiert werden.

Lukas Klostermann wird auf dem Rasen in Stuttgart behandelt. Bildrechte: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der EM-Teilnehmer von 2021 erlitt die Verletzung nach Klubanlagen wenige Minuten vor Abpfiff in einem Zweikampf mit VfB-Verteidiger Clinton Mola, spielte aber durch. Der 2014 aus Bochum nach Leipzig gewechselte Abwehrspieler bestritt bisher 235 Pflichtspiele für die Messestädter, in denen ihm zehn Tore gelangen.



Die Alternativen in der zentralen RB-Defensive sind rar gesät, gerade weil Trainer Domenico Tedesco bevorzugt mit Dreierkette spielen lässt – neben Vize-Kapitän Willi Orban stehen mit Mohamed Simakan und dem jüngst von einer langwierigen Oberschenkelverletzung genesene Josko Gvardiol drei gerlente Innenverteidiger zur Verfügung. Zudem agiert auch Marcel Halstenberg im Defensivzentrum.