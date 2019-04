Beide Teams begannen mit einer Dreierkette. Bei RB Leipzig formierten sich Nordi Mukiele, Ibrahima Konate und Willi Orban, die Freiburger spielten mit Nico und Kevin Schlotterbeck sowie Dominique Heintz. Die Freiburger waren keineswegs gewillt, ins offene Messer zu laufen. Stattdessen versuchten sie mit langen Pässen, die Lücke zu finden. Ein probates Mittel in den ersten zehn Minuten, dann übernahmen die Leipziger die Regie. Freiburg stand defensiv gut, bei der RBL-Führung in der 19. Minute waren die Breisgauer jedoch nicht ganz auf der Höhe. Yussuf Poulsen passte nach innen, wo Timo Werner einen Gegenspieler stehen ließ und den Ball ins kurze Eck schlenzte. Eine knappe Angelegenheit, denn erst nach der Überprüfung aus Köln wurde der Treffer anerkannt.



Die Gäste waren aber keineswegs geschockt, sondern gingen in die Offensive und hatten vier Minuten später die Riesenchance zum Ausgleich. Bei einem Schuss von Lucas Höler reagierte RBL-Keeper Peter Gulacsi hervorragend, beim Nachschuss von Höler zeigte der Ungar erneut seine Klasse und verhinderte den Ausgleich. Eine Warnung für die Messestädter, die nun hinten gut verschoben und alles zustellten, um den Freiburgern wenige Anspielstationen zu bieten. Kevin Kampl versuchte es vorn aus 18 Metern (34.), schoss jedoch links vorbei. Wenig später kam Amadou Haidara in Position, knallte die Kugel jedoch über den Kasten von Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow. RB Leipzig zeigte sich diesmal effizient, mit dem knappen 1:0 für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

Bildrechte: Picture Point