Wenige Tage vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison spitzt sich die Lage bei RB Leipzigs Auftaktgegner Mainz 05 weiter zu. Nach dem positiven Test bei Angreifer Karim Onisiwo vom vergangenen Freitag wurde das Virus am Montag und Dienstag bei zwei weiteren Spielern nachgewiesen. Eine Folgetestung am Mittwoch ergab zudem auch bei einem Mitglied des Trainerteams ein positives Ergebnis. Insgesamt befinden sich 14 Personen, davon elf Profis, in Quarantäne, wie der Verein bekanntgab. Das Training am Mittwoch wurde abgesagt.