In der abgelaufenen Saison kamen nur zwei Akteure auf Bundesligaeinsätze, die schon im Nachwuchs für RB am Start waren. Außenverteidiger Sanoussy Ba durfte genau 36 Minuten in zwei Pokalspielen und einer Bundesligapartie auflaufen. Hugo Novoa stand bis zu seiner seit Januar 2023 laufenden Leihe beim FC Basel wettbewerbsübergreifend immerhin elf Mal auf dem Rasen. Darüber hinaus kam die RB-U19 in der Hauptrunde der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost nicht über Rang 7 hinaus.



Zwar haben sich wie beispielsweise aktuell mit Tom Krauß (Schalke), Julian Chabot und Eric Martel (Köln), Ermedin Demirovic (Augsburg) oder Fabian Bredlow (Stuttgart) durchaus ehemalige RB-Jugendspieler in der Bundesliga durchgesetzt – jedoch aufgrund der hohen Konkurrenz nicht in der eigenen Profimannschaft.