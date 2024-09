Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer ist nach seinen ersten fünf Wochen im Amt bei RB Leipzig beeindruckt von der Energie, den Zielen und den Träumen beim sächsischen Bundesligisten. "Was ich spüre hier in diesem Club, ist diese Ambition. Ich mag das, ich mag das, wenn man nach dem Maximum strebt", sagte Marcel Schäfer am Dienstag (3. September 2024) in Leipzig.