Schäfer: "Ich bringe Geduld mit"

Obwohl die Leipziger zuletzt wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg aus sechs Spielen holten, signalisierte der 40-Jährige Vertrauen an das Trainerteam um Chefcoach Marco Rose: "Ich bin bekannt dafür, dass ich nicht gleich die Nerven verliere, dass ich Geduld mitbringe, wenn ich von der Konstellation überzeugt bin", sagte Schäfer in einem Mediengespräch am Dienstag (4. Februar 2025) in Leipzig.

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Und diese Überzeugung habe er weiterhin. Auch in Marco Rose, der in 117 Spielen mit RB Leipzig durchschnittlich 1,88 Punkte holte, in dieser Saison allerdings nur bei einem Punkteschnitt von 1,47 liegt und von bisher 30 Saisonspielen nur 13 gewann und fünfmal remis spielte: "Ich glaube an die Konstellation, ich glaube an das Trainerteam, ich glaube an die Mannschaft", sagte Schäfer, der seit vergangenem Sommer als Geschäftsführer Sport bei den Leipzigern arbeitet.

Schäfer: "Haben viel Luft nach oben"

Dennoch müssten bald bessere Ergebnisse kommen: "Ich nehme die Mannschaft in die Pflicht, das Trainerteam und mich." Schließlich seien die Auftritte zuletzt bei den abstiegsbedrohten Bochumern (3:3) und Union Berlin (0:0) sowie in der Champions League bei Sturm Graz (0:1) nicht zufriedenstellend: "Wir haben, was die Leistung anbetrifft, gerade viel Luft nach oben."

Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister