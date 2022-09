Womöglich dachte er während des Telefonats an seine Familie, mit er in einem Leipziger Vorort wohnt. "Es ist nie einfach, in seiner Heimat eine öffentliche Position einzunehmen", sagt Rose, der als Kind bei Rotation anfing zu kicken, vom 1. FC Lok entdeckt wurde und dort zum Profi reifte. In Leipzig werde er nun an Ergebnissen gemessen, begründet der 45-Jährige. Der Vorteil: "Ich bin nah bei meiner Familie, kann meiner Tochter 'gute Nacht' sagen und bin bei meiner Frau." Das helfe besonders in schwierigen Zeiten, so Rose.