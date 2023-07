RB Leipzig hat den Vertrag mit Trainer Marco Rose verlängert. Wie der Verein am Freitag (28. Juli) bekannt gab, wurde der im kommenden Sommer auslaufende Kontrakt des gebürtigen Leipzigers vorzeitig bis 2025 verlängert. "Ich freue mich sehr, dass ich weiter Teil von RB Leipzig sein und an der Geschichte mitschreiben darf", sagte der 46-Jährige in einer Videobotschaft aus dem Trainingslager in Bruneck. "Leipzig ist meine Stadt."