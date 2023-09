Hoeneß selbst wollte sich am späten Freitagabend nicht zur Sache äußern. "Das war nicht meine Entscheidung, nicht unsere Entscheidung", sagte der Ehrenpräsident der Bayern im Gespräch mit "t-online" am Rande des Sieges der Münchner Basketballer gegen den Syntainics MBC (96:87): "Ich kann dazu gar nichts sagen." Rund um das Liga-Spitzenspiel in Leipzig am Abend (18:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) wird die Personalie also heiß diskutiert werden, die Spekulationen blühen.