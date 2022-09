In seiner über dreizehnjährigen Amtszeit (2008 bis 2022) hatte Eberl Gladbach zu einem Spitzenteam geformt und den fünffachen Deutschen Meister dreimal in die Champions League geführt. Dabei machte er sich vor allem einen Namen als Entdecker von Talenten, die er relativ günstig einkaufte und später teuer verkaufte. "Er hat in Mönchengladbach über viele Jahre gezeigt, wie man etwas aufbauen und auch für schwierige Situationen die entsprechende Lösung finden kann. Er hat sich sowohl als Transferexperte als auch als Förderer von Talenten bewiesen, extrem viel geleistet und erfolgreiche Arbeit abgeliefert", verdeutlichte Mintzlaff.