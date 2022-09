Ein absoluter Fußballfachmann. 1973 im bayrischen Bogen geboren, spielte er im Nachwuchs dort, wo jeder kleine Junge spielen möchte: beim FC Bayern München. Am 19. Oktober 1991 gab Eberl sein Bundesliga-Debüt. Nach Stationen beim VfL Bochum (1994 bis 1997) und der SpVgg Greuther Fürth (1997 bis 1998) wechselte er 1999 zu Borussia Mönchengladbach, wo er seine längste Zeit als Profi-Fußballer verbrachte. 104 Mal lief der Abwehrspieler in der höchsten deutschen Spielklasse auf. 2005 beendete er seine Profi-Karriere – ohne ein einziges Bundesliga-Tor.

Volltreffer gelangen ihm dafür nach seiner Profikarriere. Eberl sorgte vor, war die letzten sechs Monate nicht nur Profi, sondern auch Nachwuchskoordinator in Gladbach. Seine Arbeit kam an. Im Oktober 2008 stieg Eberl zum Sportdirektor auf. 2010 rückte er in dieser Rolle in die Geschäftsführung der "Fohlen". Unter ihm fand die Borussia zu alter Geschlossenheit zurück. Gladbach etablierte sich als regelmäßiger Europapokalteilnehmer. Mehr war nicht drin und wie man in Managerkreisen gern sagt: Eberls Zeit war auserzählt.