RB Leipzig wird in der an Neujahr begonnenen Transferphase auf Neuzugänge verzichten. "Marco Rose und ich sind der Meinung, dass der Kader nicht verändert wird", sagte RB-Sportvorstand im Interview mit dem Sportmagazin "Kicker" am Montag (02.01.2023). In Betracht komme demnach für ihn und Trainer Rose allenfalls eine Ausleihe von Hugo Novoa. Der Rechtsaußen hatte in der Hinrunde nur sieben Bundesliga-Einsätze und soll andernorts Spielpraxis sammeln. Deshalb war er auch nicht mit an Bord des Flugzeugs in Richtung arabische Halbinsel.

RB-Sportvorstand Max Eberl sieht den Kader ab Sommer im Umbruch. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE