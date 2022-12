"Ich bin müde, ich bin erschöpft. Ich beende etwas, das mein Leben war" – mit diesen unter Tränen geäußerten Worten hatte sich der sichtlich mitgenommene Max Eberl Ende Januar nach mehr als zwei Jahrzehnten als Spieler, dann Nachwuchskoordinator und Sportchef von Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Über zehn Monate später ist der 49-Jährige nun endgültig wieder ins Scheinwerferlicht der deutschen Fußballöffentlichkeit getreten: bei seiner offiziellen Vorstellung als Sportgeschäftsführer von RB Leipzig.

Erholt, gesund und bestens gelaunt – Max Eberl hat sich am Freitag als Sportgeschäftsführer von RB Leipzig offiziell vorgestellt. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Im Sommer kam das "Kribbeln" zurück

"Ob es Burnout war, ob es Depression war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es der Zeitpunkt, an dem ich als Mensch einfach mal stoppen musste", blickt der gebürtige Niederbayer am Freitagvormittag (9. Dezember) im voll besetzten Pressekonferenzraum des Trainingszentrums am Leipziger Cottaweg zurück. Er habe in den vergangenen Monaten die "beste Zeit meines Lebens gehabt, sie war extrem emotional und aufschlussreich und nun freue ich mich extrem, wieder dabei zu sein bei einem extrem spannenden Klub", berichtet der spürbar aufgeräumte, energiegeladene Eberl.

Ob es Burnout war, ob es Depression war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es der Zeitpunkt, an dem ich als Mensch einfach mal stoppen musste. RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl

Der Kontakt zum damaligen RB-Klubboss Oliver Mintzlaff bestand schon länger, doch wirklich konkrekt über einen möglichen Einstieg sei es erst im Sommer geworden, als bei Eberl die "Lust" zurückkam und es wieder "zu kribbeln" begann. Er selbst habe dabei "ein Stückweit das Tempo vorgegeben. Oliver hat mich nicht bedrängt, er musste mich auch gar nicht großartig überzeugen" und "Ende August habe ich dann gesagt, 'ja, ich kann mir das vorstellen, ich mach' das."

Kehrt Konrad Laimer RB Leipzig im kommenen Sommer den Rücken? Bildrechte: IMAGO/Sven Simon

Eberl will im Winter "keinen Spieler abgeben"

Neben der Verpflichtung von Marco Rose als Trainer war Max Eberls Engagement eine der letzten großen personellen Amtshandlungen, ehe Mintzlaff nach dem Tod von "Red Bull"-Gründer Dietrich Mateschitz Mitte November bekanntermaßen zum Konzern-Geschäftsführer in Fuschl am See aufstieg. Es ist also nur folgerichtig, dass Eberl der neue starke Mann des aktuellen Bundesliga-Dritten und Champions-League-Achtelfinalisten sein wird. Auch wenn der sich betont bescheiden gibt und als Teamplayer versteht: RB Leipzig habe "in den letzten Jahren Herausragendes geleistet. Ich bin erst acht Tage da und fühle mich noch nicht als Gesicht des Vereins." Dennoch "versuche ich, meine Rolle zu finden und sehr präsent zu sein."

Ich bin erst acht Tage da und fühle mich noch nicht als Gesicht des Vereins. RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl