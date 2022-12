Neben der Verpflichtung von Marco Rose als Trainer war Max Eberls Engagement eine der letzten großen personellen Amtshandlungen, ehe Mintzlaff nach dem Tod von "Red Bull"-Gründer Dietrich Mateschitz Mitte November bekanntermaßen zum Konzern-Geschäftsführer in Fuschl am See aufstieg. Es ist also nur folgerichtig, dass Eberl der neue starke Mann des aktuellen Bundesliga-Dritten und Champions-League-Achtelfinalisten sein wird. Auch wenn der sich betont bescheiden gibt und als Teamplayer versteht: RB Leipzig habe "in den letzten Jahren Herausragendes geleistet. Ich bin erst acht Tage da und fühle mich noch nicht als Gesicht des Vereins." Dennoch "versuche ich, meine Rolle zu finden und sehr präsent zu sein."

Allzu viel Zeit zur Eingewöhung bleibt dem früheren Profi mit 215 Spielen in Bundesliga und 2. Liga nicht. In sechs Wochen steht der Jahresauftakt in der Bundesliga gegen Eberls Jugendverein an – Abo- und Rekordmeister Bayern München. "Ein bisschen was habe ich bis dahin ja noch zu tun", weiß er. Nicht zuletzt die Weichenstellung für die kurz- und längerfristige Personalplanung. "Ich kann relativ klar sagen, dass wir keinen Spieler in diesem Winter abgeben- und mit diesem Kader in die Rückrunde gehen wollen", unterstreicht der Sportgeschäftsführer. Soweit, so klar.