Als neuer "Geschäftsführer Sport" hatte sich der 49-jährige Eberl zuvor am Vormittag mit einem Brunch in der Red-Bull-Arena bei allen Mitarbeitern vorgestellt. Das Team geht nun bis zum 1. Januar in den Urlaub. Danach steht vom 2. bis 11. Januar ein Trainingslager in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) an.