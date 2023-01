Der langjährige Medienchef Florian Scholz verlässt RB Leipzig. Wie der Pokalsieger am Freitag (13. Januar) mitteilte, macht sich der 43-Jährige als Berater selbstständig. Der Club komme damit einem Wunsch von Scholz nach. Nach Informationen der "Bild" übernimmt der 41-Jährige eine Stelle als berater im Red-Bull-Konzern.

"Ich freue mich über diese Möglichkeit und Chance in neuen beruflichen Feldern. Dies ist nicht nur meine Wunschlösung und der nächste Schritt, sondern auch der richtige Zeitpunkt nach fast acht Jahren mit so vielen emotionalen Momenten und Erfolgen", wird Scholz in einer Pressemitteilung der Leipziger zitiert. "Das war bis heute eine überragende und wunderschöne Reise."