Trainer Marco Rose hat ein positives Fazit des am morgigen Mittwoch endenden Wintertrainingslagers von RB Leipzig in Abu Dhabi gezogen. "Es ist sehr beeindruckend, wie gesund wir durchgekommen sind – für mich das Allerwichtigste. Wir sind mit einem kleinen Kader hierher gefahren und trotzdem konnten wir immer wieder im Zehn-gegen-Zehn arbeiten", sagte der 46- Jährige am Dienstag (10. Januar). "Wir haben sehr viele Themen hier abgearbeitet. Ich bin sehr zufrieden." Die Bedingungen im Hotel und auf dem Trainingsplatz vor Ort seien perfekt gewesen, ergänzte Rose.