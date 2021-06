Vize-Meister RB Leipzig scheint auf der Suche nach der dringend nötigen Verstärkung im Angriff fündig geworden zu sein. Wie verschiedene Medien berichten, sind die Leipziger in konkreten und fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem zweitbesten Bundesliga-Torschützen der vergangenen Saison: Andre Silva könnte demnach nach Leipzig wechseln.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung von dem Coup berichtet und den Wechsel bereits als fix vermeldet. Nach Angaben von "Kicker", "Sky Sport News" und "Frankfurter Rundschau" steht eine finale Einigung noch aus. Spekuliert wird über eine Ablöse von 23 bis 35 Millionen Euro.



Der Silva-Wechsel wäre ein echter Kracher für die in der vergangenen Saison harmlose Leipziger Offensive: Mit 28 Toren war der Portugiese, der bei der gerade laufenden EM zu drei Einsätzen kam, in der vergangenen Saison zweitbester Bundesliga-Torschütze. Sein Marktwert wird auf rund 45 Millionen Euro geschätzt, in Frankfurt hat er noch einen Vertrag bis 2023.