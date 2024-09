Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Fußball | Bundesliga "Wir müssen da sein, wenn die Topfavoriten schwächeln" – Mintzlaff untermauert RB-Ansprüche

30. September 2024, 08:46 Uhr

Nach der jüngsten Delle ist RB Leipzig am Wochende in der Bundesliga in die Spur zurückgekehrt. Der überzeugende Auftritt gegen Augsburg dürfte auch Oliver Mintzlaff geschmeckt haben. In einem aktuellen Interview erinnerte der Aufsichtsratschef an die Ziele des Klubs.